Match details Vidarbha vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

VID
VID
UTP
UTP

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, February 01, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Vidarbha Squad

PlayersBhosle Ganesh Bhagat, Bhoyar Satyam, Bhute Nachiket, Deshmukh Shivam, Dubey Harsh Surendra, Gurbani Rajneesh, Hinge Praful, Kadam Yash, Mahale Mandar Kiran, Malewar Danish, Mokhade Aman Ravindra, Nalkande Darshan, Rathod Yash Vijay, Rekhade Parth, Samarth Ravikumar, Shorey Dhruv, Taide Atharwa, Thakur Yash, Wadkar Akshay
Benchno information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersAnsari Zeeshan, Chaudhary Vansh, Dayal Yash, Garg Priyam K, Goswami Abhishek, Jaiswal Kartikeya Vivek, Juyal Aryan, Kaushik Madhav, Mavi Shivam, Sharma Aditya, Sharma Karan, Singh Abhinandan, Singh Adarsh, Singh Rinku, Tyagi Kartik, Tyagi Kunal, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Siddharth Sarvan
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet