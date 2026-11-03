Squads Vidarbha vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

VID
VID
UTP
UTP

Playing

VID
VID
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Chaudhary Vansh

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Deshmukh Shivam

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

Kadam Yash

batsman

Mahale Mandar Kiran

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

VID
VID
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet