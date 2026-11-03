Squads Vidarbha vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Ansari Zeeshan
bowler
Bhoyar Satyam
batsman
Chaudhary Vansh
no information yet
Bhute Nachiket
all rounder
Dayal Yash
bowler
Deshmukh Shivam
no information yet
Garg Priyam K
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Goswami Abhishek
batsman
Gurbani Rajneesh
bowler
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Hinge Praful
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Kadam Yash
batsman
Kaushik Madhav
batsman
Mahale Mandar Kiran
no information yet
Mavi Shivam
bowler
Malewar Danish
batsman
Sharma Aditya
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Sharma Karan
all rounder
Nalkande Darshan
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Rathod Yash Vijay
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Rekhade Parth
bowler
Singh Rinku
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Shorey Dhruv
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Taide Atharwa
batsman
Veer Prashant
all rounder
Thakur Yash
bowler
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Wadkar Akshay
wicket keeper
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Match has not started yet