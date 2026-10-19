Squads Northern Cape vs Garden Route Badgers List a List-A Shield South Africa 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Britz Christopher
all rounder
America Hershell Bradley
bowler
Kagisho Mohale
all rounder
Briesies Jethli Van
batsman
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Capell Blayde
wicket keeper
Klijnhans Christoffel
no information yet
Christensen Mathew
batsman
Landsberg Juan
bowler
Gumede Khwezi
all rounder
Mahlangu Victor
batsman
Jardine Jarred
bowler
Motswiri Emmanuel
all rounder
Kaber Thomas
all rounder
Ntuli Tshepo
bowler
Karelse Tyrece
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
Kotze Hanno
wicket keeper
Qwabe Zakhele
bowler
Majeza Sintu
bowler
Terblanche Romano
all rounder
Malife Liabona
batsman
Thomson Grant
all rounder
Piedt Marcello
bowler
van Dyk Johan
bowler
Smuts Kelly
batsman
Van Rensburg Benjamin
bowler
Terblanche Ruan
batsman
Viljoen Hanu
wicket keeper
Walters Basheeru
bowler
Match has not started yet