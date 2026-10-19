Squads Northern Cape vs Garden Route Badgers List a List-A Shield South Africa 17.01.2027

List a

NOC
NOC
GRB
GRB

Playing

NOC
NOC
GRB
GRB
First TeamSecond Team
Kagisho Mohale

all rounder

Capell Blayde

wicket keeper

Klijnhans Christoffel

no information yet

Gumede Khwezi

all rounder

Kaber Thomas

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

Kotze Hanno

wicket keeper

Thomson Grant

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Bench

NOC
NOC
GRB
GRB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet