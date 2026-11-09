Squads Northern Cape vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 07.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Britz Christopher
all rounder
Cook Mohamed Yassar
batsman
Kagisho Mohale
all rounder
Dlamini Nhlanhla
batsman
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Dukes Gareth
all rounder
Klijnhans Christoffel
no information yet
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Landsberg Juan
bowler
Kenny Kieran
bowler
Mahlangu Victor
batsman
Kok Alexander
batsman
Motswiri Emmanuel
all rounder
Mahlokwana Gregory
bowler
Ntuli Tshepo
bowler
Mayet Muhammed
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
Mkhatu Akhulile
all rounder
Qwabe Zakhele
bowler
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Terblanche Romano
all rounder
Sigwili Ngazibini
bowler
Thomson Grant
all rounder
Snyman Jurie
bowler
van Dyk Johan
bowler
van Niekerk Benjamin
bowler
Van Rensburg Benjamin
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
Walters Basheeru
bowler
Match has not started yet