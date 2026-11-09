Squads Northern Cape vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 07.02.2027

List a

NOC
NOC
MPU
MPU

Playing

NOC
NOC
MPU
MPU
First TeamSecond Team
Kagisho Mohale

all rounder

Dukes Gareth

all rounder

Klijnhans Christoffel

no information yet

Oakes Jason

wicket keeper

Mkhatu Akhulile

all rounder

Thomson Grant

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Bench

NOC
NOC
MPU
MPU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet