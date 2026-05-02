Squads Durham vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 02.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marlow Emma
all rounder
Thanawala Prisha
no information yet
Wilson Tahlia
wicket keeper
Beaumont Tammy
wicket keeper
Armitage Hollie
all rounder
Bryce Kathryn
all rounder
Villiers Mady
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Windsor Emily
batsman
Prendergast Orla
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Claridge Ella
wicket keeper
Fraser Katherine
bowler
Jones Emma
no information yet
Thompson Grace
no information yet
Gordon Kirstie
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Higham Lucy
all rounder
Turner Sophia
bowler
Ballinger Grace
bowler
Levick Katie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Filer Lauren
bowler
Baker Olivia
bowler
Robson Harriet
no information yet
Elwiss Georgia
all rounder
Rodgers Mia
wicket keeper
Groves Josie
bowler
Turner Phoebe
bowler
Jones Amy
wicket keeper