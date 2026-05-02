Squads Durham vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

DUR
DUR

148

BLA
BLA

240

Playing

DUR
DUR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Marlow Emma

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet

Wilson Tahlia

wicket keeper

Beaumont Tammy

wicket keeper

Armitage Hollie

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Prendergast Orla

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Claridge Ella

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Thompson Grace

no information yet

Johnson Trudy

all rounder

Higham Lucy

all rounder

Bench

DUR
DUR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Elwiss Georgia

all rounder

Rodgers Mia

wicket keeper

Jones Amy

wicket keeper