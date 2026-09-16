Squads Brisbane Heat vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 15.12.2026

T20

Brisbane

BRH
BRH
SYS
SYS

Playing

BRH
BRH
SYS
SYS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Azam Babar

batsman

Chohan Jafer

all rounder

Bryant Max

batsman

Curran Tom

all rounder

Haskett Liam

all rounder

Henriques Moises

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BRH
BRH
SYS
SYS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet