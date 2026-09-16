Squads Brisbane Heat vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 15.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Abbott Sean
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Azam Babar
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Bryant Max
batsman
Curran Tom
all rounder
Dooley Patrick
bowler
Davies Joel
batsman
Haskett Liam
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Hearne Lachlan
batsman
Edwards Jack
batsman
Johnson Spencer
bowler
Henriques Moises
all rounder
Khawaja Usman
batsman
Murphy Todd
bowler
Kuhnemann Matthew
bowler
Perry Mitch
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Philippe Josh
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Silk Jordan
batsman
Neser Michael
all rounder
Smith Steve
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Renshaw Matthew
batsman
Vidler Callum
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet