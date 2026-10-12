Squads Melbourne Renegades vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 10.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Archer Michael
no information yet
Afridi Shaheen
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Brown Josh
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Dixon Harry
batsman
Bryant Max
batsman
Doggett Brendan
bowler
Dooley Patrick
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Haskett Liam
all rounder
Jewell Caleb Paul
batsman
Hearne Lachlan
batsman
Khan Hassan
bowler
Johnson Spencer
bowler
Lyon Nathan
bowler
Khawaja Usman
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Kuhnemann Matthew
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Rogers Tom
bowler
Munro Colin
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Neser Michael
all rounder
Spoors Matthew
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Sutherland Will
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Zampa Adam
bowler
Vidler Callum
batsman
Match has not started yet