Squads Melbourne Renegades vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 10.01.2027

T20

Melbourne

MRE
MRE
BRH
BRH

Playing

MRE
MRE
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Alsop Tom

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Bryant Max

batsman

Haskett Liam

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Sutherland Will

all rounder

Bench

MRE
MRE
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet