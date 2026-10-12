Match details Melbourne Renegades vs Brisbane Heat T20 Big Bash League 10.01.2027
Match Info
|Match:
|Big Bash League 26/27
|Date:
|Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, January 10, 2027 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|Marvel Stadium, Melbourne, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Melbourne Renegades Squad
|Players
|Archer Michael, Behrendorff Jason, Brown Josh, Dixon Harry, Doggett Brendan, Fraser-McGurk Jake, Jewell Caleb Paul, Khan Hassan, Lyon Nathan, O'Neill Fergus, Rizwan Mohammad, Rogers Tom, Seifert Tim, Spoors Matthew, Sutherland Will, Zampa Adam
|Bench
|no information yet
Brisbane Heat Squad
|Players
|Afridi Shaheen, Alsop Tom, Bartlett Xavier, Bryant Max, Dooley Patrick, Haskett Liam, Hearne Lachlan, Johnson Spencer, Khawaja Usman, Kuhnemann Matthew, McSweeney Nathan, Munro Colin, Neser Michael, Peirson Jimmy, Renshaw Matthew, Vidler Callum, Weibgen Hugh, Wildermuth Jack
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Marvel Stadium
|City
|Melbourne
|Capacity
|56347
|Ends
|Lockett End
|Hosts to
Match has not started yet