Squads Warriors vs Boland T20 T20 South Africa Cup 05.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Adams Ferisco
all rounder
De Villiers Matthew
no information yet
Baron Jevano
all rounder
du Plessis Jean
batsman
Cloete Archille
bowler
Hermann Jordan
batsman
Copeland Micheal
batsman
Jansen Marco
all rounder
du Toit Adrian
batsman
Kruger Patrick
all rounder
Fortuin Clyde
wicket keeper
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Mokgakane Andile
batsman
Jonker Chris
batsman
Mothoa Alfred
bowler
Mahima Siyabonga
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Malan Janneman
batsman
Nortje Anrich
bowler
Malan Pieter
batsman
Olivier Duanne
bowler
Manack Imran
bowler
Pillay Jiveshan
batsman
Mgijima Aviwe
all rounder
Plaatjie Siya
bowler
Mnyaka Akhona
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Petersen Keegan
batsman
Rosier Diego
batsman
Stuurman Glenton
bowler
Second Rudi
wicket keeper
van Zyl Stiaan
all rounder
Simetu Siya
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Von Berg Shaun
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Van Heerden George
bowler
van Heerden Nealan
bowler
Whitehead Sean
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
Match has not started yet