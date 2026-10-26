Squads Warriors vs Boland T20 T20 South Africa Cup 05.11.2026

T20

WAR
WAR
BOL
BOL

Playing

WAR
WAR
BOL
BOL
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Adams Ferisco

all rounder

De Villiers Matthew

no information yet

Baron Jevano

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Mgijima Aviwe

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WAR
WAR
BOL
BOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet