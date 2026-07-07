Squads San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 11.07.2026

T20

Grand Prairie, TX

SAN
SAN
LOS
LOS

Playing

SAN
SAN
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Allen Fabian

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Badar Saif

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Drysdale Juanoy

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Hales Alex

batsman

Hardie Aaron

all rounder

Immanuel Anirudh

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Peake Oliver

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Short Matt

all rounder

Bench

SAN
SAN
LOS
LOS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet