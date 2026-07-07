Squads San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Ashwin Ravichandran
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Badar Saif
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Chand Unmukt
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Drysdale Juanoy
all rounder
Gattepalli Karthik
batsman
Ganesh Saideep
no information yet
Hales Alex
batsman
Gomel Aakarshit
batsman
Hamilton Jahmar
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Kumar Nitish
batsman
Ilyas Mohammad
bowler
Munro Colin
batsman
Immanuel Anirudh
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Khan Hassan
bowler
Pope Lloyd
bowler
Ramsaran Kristopher
bowler
Peake Oliver
no information yet
Roux Carmi le
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Russell Andre
all rounder
Rauf Haris
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Short Matt
all rounder
Tromp Matthew
bowler
Zia-ul-Haq
bowler
Match has not started yet