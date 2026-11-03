Squads Northern Districts vs Otago Volts T20 Super Smash 14.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Xavier
no information yet
Bacon Matthew Boyce
bowler
Brown Josh
batsman
Chu Max
wicket keeper
Brown Joshua
no information yet
Clarke Mason
bowler
Carter Joe
batsman
Cumming Jacob Mark
all rounder
Clarke Katene
batsman
Cumming Zac
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Duffy Jacob
bowler
Cooper HR
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Gibson Zak
bowler
Hampton Brett
all rounder
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Lockrose Ben
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
McKay Jarrod
bowler
Lellman Fergus
batsman
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Pomare Ben
wicket keeper
Phillips Glenn
all rounder
Popli Bharat
batsman
Sixton Harry
no information yet
Pringle Tim
bowler
Todd Jamal
all rounder
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Santner Mitchell
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Wagner Neil
bowler
White Ollie
batsman
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet