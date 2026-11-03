Squads Northern Districts vs Otago Volts T20 Super Smash 14.01.2027

T20

Hamilton

NOR
NOR
OVO
OVO

Playing

NOR
NOR
OVO
OVO
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Brown Josh

batsman

Chu Max

wicket keeper

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Cumming Zac

all rounder

Cooper HR

batsman

Georgeson Luke

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Sixton Harry

no information yet

Todd Jamal

all rounder

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

NOR
NOR
OVO
OVO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet