Squads Karnataka vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

KAR
KAR
MIZ
MIZ

Playing

KAR
KAR
MIZ
MIZ
First TeamSecond Team
Anderson Jehu

wicket keeper

Bhandage Manoj

all rounder

Chowdhury Rohan

all rounder

Chethan LR

wicket keeper

Hegde Shubhang

all rounder

Jose Nikin

batsman

Koushik V

bowler

L Manvanth Kumar

all rounder

Rahul KL

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
MIZ
MIZ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet