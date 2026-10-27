Squads Karnataka vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Anderson Jehu
wicket keeper
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Biakthanpuia J
batsman
Bhandage Manoj
all rounder
Cariappa KC
bowler
Bhatia Pranav
bowler
Chopra Agni
batsman
Bopana Rishi
batsman
Chowdhury Rohan
all rounder
Chethan LR
wicket keeper
Kumar Vikash
batsman
Dubey Praveen
bowler
Lalbiakvela G
bowler
Gowtham Krishnappa
all rounder
Lalhriatrenga
batsman
Hegde Shubhang
all rounder
Lalhruaizela
batsman
Jose Nikin
batsman
Lalmuanzuala F
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Lalthankhuma Joseph
batsman
Koushik V
bowler
Ralte Lalhruai
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Ralte Remruatdika
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Ralte Rosiamliana
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Singh Gaurav
bowler
Padikkal Devdutt
batsman
Vanlalremruata Tc
bowler
Pandey Manish
batsman
Rahul KL
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet