Squads Uttarakhand vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Alemao Felix Bernado
bowler
Bisht Himanshu
bowler
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Chandela Kunal
batsman
Bakhale Kashyap
batsman
Chaudhary Rajan
no information yet
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Danu Rohit
all rounder
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Gusain Tanush
batsman
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Joshi Piyush
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Juyal Sumit
no information yet
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Kashyap Visha
bowler
Sawkar Tunish
bowler
Kumar Vinay
all rounder
Siddharth KV
batsman
Madhwal Akash
bowler
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Mishra Mayank
all rounder
Tari Shubham
no information yet
Negi Dikshanshu
all rounder
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Negi Ravinder
bowler
Tripathi Rahul
batsman
Pandey Prateek
no information yet
Wagha Misal Darshan
all rounder
Rauturi Girish
bowler
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet