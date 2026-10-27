Squads Uttarakhand vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

UTT
UTT
GOA
GOA

Playing

UTT
UTT
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Chaudhary Rajan

no information yet

Danu Rohit

all rounder

Juyal Sumit

no information yet

Kumar Vinay

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Tari Shubham

no information yet

Negi Dikshanshu

all rounder

Pandey Prateek

no information yet

Rawat Akhil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Tare Aditya

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet