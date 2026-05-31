Squads Northamptonshire Steelbacks vs Middlesex T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

NOR
NOR

149

MID
MID

153

Playing

NOR
NOR
MID
MID
First TeamSecond Team
Marriott Gemma

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Clive Ava

no information yet

Hill Chloe

batsman

Kemp Amelia

no information yet

Patel Ananya

no information yet

Whybrow Abbie

wicket keeper

Phillips Ella

no information yet

Hughes Scarlett

wicket keeper

Routledge Issy

no information yet

Judge Layla

no information yet

Bench

NOR
NOR
MID
MID
First TeamSecond Team
Austin Meg

batsman

Blofield Jenny

no information yet

Butcher Abby

no information yet

Cambampaty Rachana

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Davis Hannah

all rounder

Drinkell Mary

no information yet

Gibbs Emma

no information yet

Downer Artemis

no information yet

Francis Hannah R

all rounder

Howarth Bella

all rounder

Irving Georgia

no information yet

Kibler Olivia

no information yet

Pearson Sarah

no information yet

Porter Lucy

all rounder

Thaker Clara

no information yet

Rogers Mia

wicket keeper

Turner Erica

wicket keeper

Solomon Victoria

no information yet