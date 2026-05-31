Squads Northamptonshire Steelbacks vs Middlesex T20 T20 Blast, Women 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marriott Gemma
all rounder
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Ascott Bethany
bowler
Trussler Finty
batsman
Clive Ava
no information yet
Horley Saskia
batsman
Hill Chloe
batsman
Wolfe Katie
bowler
Kemp Amelia
no information yet
Gole Gayatri
bowler
Patel Anisha
bowler
Patel Ananya
no information yet
Presland Alicia Demi
all rounder
Whybrow Abbie
wicket keeper
Phillips Ella
no information yet
Hughes Scarlett
wicket keeper
Sims Ilenia
bowler
Routledge Issy
no information yet
Russell Liz
bowler
Patel Sonali
bowler
Reid Mabel
bowler
Judge Layla
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Austin Meg
batsman
Blofield Jenny
no information yet
Butcher Abby
no information yet
Cambampaty Rachana
no information yet
Carpenter Emily
bowler
Dattani Naomi
all rounder
Dowse Ariana
wicket keeper
Davis Hannah
all rounder
Drinkell Mary
no information yet
Dissanayake Anisha Kulendri
batsman
Gibbs Emma
no information yet
Downer Artemis
no information yet
Groves Josie
bowler
Francis Hannah R
all rounder
Howarth Bella
all rounder
Irving Georgia
no information yet
Kirk Michaela
batsman
Kibler Olivia
no information yet
Robinson Bethan
bowler
Miles Natasha
batsman
Sims Lenny
bowler
Pearson Sarah
no information yet
Smart Poppy
batsman
Pindoria Riva
bowler
Speed Katherine
batsman
Porter Lucy
all rounder
Thaker Clara
no information yet
Rogers Mia
wicket keeper
Turner Erica
wicket keeper
Solomon Victoria
no information yet