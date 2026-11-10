Squads Mi Cape Town vs Durban Super Giants T20 SA20 02.02.2027

T20

CAP
CAP
DUR
DUR

Playing

CAP
CAP
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

Janat Karim

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

Galiem Dayyaan

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Jones Evan

batsman

Rickelton Ryan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Snyman Jacques

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Narine Sunil

all rounder

van Vuuren Tiaan

all rounder

Bench

CAP
CAP
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet