Squads Mi Cape Town vs Durban Super Giants T20 SA20 02.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Corbin
all rounder
Ackerman Marques
batsman
Boult Trent
bowler
Ahmad Noor
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Janat Karim
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Khan Rashid
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Lategan Dan
no information yet
Coetzee Gerald
bowler
Linde George
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Luus Tristan
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Dupavillon Daryn
bowler
Piedt Dane
bowler
Galiem Dayyaan
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Harmer Simon
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Islam Taijul
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Jones Evan
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Smith Jason
batsman
Maphaka Kwena
bowler
Snyman Jacques
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Narine Sunil
all rounder
van Vuuren Tiaan
all rounder
Simelane Andile
bowler
Match has not started yet