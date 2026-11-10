Squads Durban Super Giants vs Paarl Royals T20 SA20 27.01.2027

T20

DUR
DUR
PAA
PAA

Playing

DUR
DUR
PAA
PAA
First TeamSecond Team
Basson JJ

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Galiem Dayyaan

all rounder

Mokoena Nqobani

no information yet

Jones Evan

batsman

Potgieter Delano

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Wege Gysbert

no information yet

Verreynne Kyle

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

DUR
DUR
PAA
PAA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet