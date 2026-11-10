Squads Durban Super Giants vs Paarl Royals T20 SA20 27.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Ahmad Noor
bowler
Basson JJ
no information yet
Bedingham David
wicket keeper
Fortuin Bjorn
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Halambage Vishen
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Coetzee Gerald
bowler
Lawrence Dan
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
De Zorzi Tony
batsman
Malinga Eshan
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Miller David
batsman
Galiem Dayyaan
all rounder
Mokoena Nqobani
no information yet
Harmer Simon
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Islam Taijul
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Jones Evan
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Maphaka Kwena
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Tribe Asa Mark
batsman
Simelane Andile
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Wege Gysbert
no information yet
Verreynne Kyle
wicket keeper
Wiese David
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet