Squads Durham vs Leicestershire T20 T20 Blast 24.05.2026

T20

Riverside Ground

DUR
DUR

150

LEI
LEI

148

Playing

DUR
DUR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Lees Alex

batsman

Bedingham David

wicket keeper

Ackermann Colin

all rounder

Robinson Oliver

wicket keeper

Rhodes Will

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Aldridge Kasey

all rounder

Green Ben

all rounder

Raine Ben

all rounder

Mike Ben

all rounder

Davey Josh

all rounder

Hull Josh

bowler

Bench

DUR
DUR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Green Alex M

no information yet

Minto James

no information yet

Holland Ian

all rounder

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Robinson Luke

no information yet