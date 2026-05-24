Squads Durham vs Leicestershire T20 T20 Blast 24.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Clark Graham
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Lees Alex
batsman
Budinger SG
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Patel Rishi
batsman
Ackermann Colin
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Robinson Oliver
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Rhodes Will
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Aldridge Kasey
all rounder
Green Ben
all rounder
Raine Ben
all rounder
Mike Ben
all rounder
Potts Matty
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Sowter Nathan
bowler
Davey Josh
all rounder
Parkinson Callum
bowler
Hull Josh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Drissell George
bowler
Green Alex M
no information yet
Minto James
no information yet
Holland Ian
all rounder
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Robinson Luke
no information yet