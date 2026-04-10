William Michael Harry Rhodes

William Michael Harry Rhodes

all rounder

Full name:William Michael Harry Rhodes
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Durham

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches995656
Innings1134242
Overs995.4213.182.1
Balls---
Maidens23210
Runs30361288741
Wickets893336
Avg34.1139.0320.58
SR67.1238.7513.69
Eco3.046.049.01
BB934
4w301
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches995656
Innings1605151
Not outs846
Runs52041470659
Balls Faced105361750540
Avg34.2331.2714.64
SR49.3984122.03
Fours63712652
Fifties2371
Sixies272317
Highest20711379
Hundreds910

William Michael Harry Rhodes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(14 ov.) 116/4

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Another Players

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Ackermann, Colin

Ackermann, Colin

Lewis, Jon

Lewis, Jon

Patel, Ajaz

Patel, Ajaz