Squads Essex vs Derbyshire T20 T20 Blast 31.05.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

179

DER
DER

173

Playing

ESS
ESS
DER
DER
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Andersson Martin

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Critchley Matt

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

ESS
ESS
DER
DER
First TeamSecond Team
Das Robin

batsman

Came Harry

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Naeem Muhammed

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder