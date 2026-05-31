Squads Essex vs Derbyshire T20 T20 Blast 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Walter Paul Ian
all rounder
Donald Aneurin
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Andersson Martin
all rounder
Allison Charles
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Madsen Wayne
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Montgomery Matthew
bowler
Critchley Matt
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Singh Basra Amrit
no information yet
Harmer Simon
bowler
Potts Nicholas James
bowler
Snater Shane
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Javed Akif
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Morley Jack
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Das Robin
batsman
Came Harry
batsman
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Naeem Muhammed
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Wagstaff Mitchell David
batsman