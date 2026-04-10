Mitchell David Wagstaff

Mitchell David Wagstaff

batsman

Full name:Mitchell David Wagstaff
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches35
Innings30
Overs22.00
Balls--
Maidens50
Runs530
Wickets00
Avg00
SR00
Eco2.40
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches35
Innings54
Not outs00
Runs16574
Balls Faced29486
Avg3318.5
SR56.1286.04
Fours278
Fifties20
Sixies11
Highest7836
Hundreds00

Mitchell David Wagstaff Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Guest, Brooke

Guest, Brooke

Potts, Nicholas James

Potts, Nicholas James