County Championship
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Derbyshire vs Lancashire
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
|Full name:
|Muhammed Yusaf Bin Naeem
|Nationality:
|England
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
T20 Blast
County Ground
DER
197
DUR
203
T20 Blast
Headingley
YOR
195
DER
194
T20 Blast
Grace Road
LEI
145
DER
230
T20 Blast
County Ground
DER
234
NOT
211
T20 Blast
County Ground
ESS
179
DER
173
T20 Blast
Riverside Ground
NOT
183
DER
173
T20 Blast
Queen's Park
DER
215
YOR
215
T20 Blast
County Ground
DER
201
LAN
205
T20 Blast
Old Trafford
LAN
150
DER
150
T20 Blast
County Ground
DER
187
SOM
214
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
165
DER
160
T20 Blast
County Ground
DER
172
LEI
171