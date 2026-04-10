Jack P Morley

Jack P Morley

bowler

Full name:Jack P Morley
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Lancashire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches920
Innings1319
Overs265.2150.0
Balls--
Maidens505
Runs760743
Wickets2521
Avg30.435.38
SR63.6842.85
Eco2.864.95
BB73
4w20
5w10
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches920
Innings86
Not outs33
Runs2013
Balls Faced13931
Avg44.33
SR14.3841.93
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest96
Hundreds00

Jack P Morley Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton