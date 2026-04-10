Martin Kristoffer Andersson

Martin Kristoffer Andersson

all rounder

Full name:Martin Kristoffer Andersson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches321935
Innings531928
Overs549.2130.077.4
Balls---
Maidens7130
Runs2074931850
Wickets671528
Avg30.9562.0630.35
SR49.195216.64
Eco3.777.1610.94
BB733
4w400
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches321935
Innings551730
Not outs498
Runs1096473265
Balls Faced1911406238
Avg21.4959.1212.04
SR57.35116.5111.34
Fours1524218
Fifties700
Sixies7117
Highest9210025
Hundreds010

Martin Kristoffer Andersson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David

Guest, Brooke

Guest, Brooke