Ross Andrew Whiteley

Ross Andrew Whiteley

batsman

Full name:Ross Andrew Whiteley
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Trent Rockets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9081185
Innings842417
Overs506.184.328.0
Balls---
Maidens4200
Runs2119563269
Wickets41147
Avg51.6840.2138.42
SR74.0736.2124
Eco4.186.669.6
BB442
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9081185
Innings14671166
Not outs141142
Runs363216602887
Balls Faced737116632115
Avg27.5127.6623.28
SR49.2799.81136.5
Fours459159180
Fifties20105
Sixies8059161
Highest13013191
Hundreds310

Ross Andrew Whiteley Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Cox, Ben

Cox, Ben

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David