Nicholas James Potts

County Championship
Lancashire vs Derbyshire
County Championship
LAN
351
DER
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Kent vs Derbyshire
County Championship
KEN
352
DER
(5 ov.) 24/0
Derbyshire vs Northamptonshire
County Championship
DER
(92 ov.) 342/3
NOR
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Derbyshire vs Lancashire
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Derbyshire vs Middlesex
County Championship
DER
MID
Gloucestershire vs Derbyshire
County Championship
GLO
DER
Derbyshire vs Kent
County Championship
DER
KEN
Northamptonshire vs Derbyshire
County Championship
NOR
DER
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER