Amrit Singh Basra

Amrit Singh Basra

Full name:Amrit Singh Basra
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Amrit Singh Basra Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultLancashire vs Derbyshire

Lancashire vs Derbyshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

150

DER

DER

150

ResultDerbyshire vs Somerset

Derbyshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

DER

DER

187

SOM

SOM

214

ResultDurham vs Derbyshire

Durham vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

165

DER

DER

160

ResultDerbyshire vs Leicestershire

Derbyshire vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

172

LEI

LEI

171

One-Day Cup

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

One-Day Cup

County Ground

DER

DER

256

DUR

DUR

257

ResultWorcestershire vs Derbyshire

Worcestershire vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

143

DER

DER

138

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

257

DER

DER

248

ResultDerbyshire vs Glamorgan

Derbyshire vs Glamorgan

One-Day Cup

Repton School Ground

DER

DER

315

GLA

GLA

271

ResultDerbyshire vs Sussex

Derbyshire vs Sussex

One-Day Cup

County Ground

DER

DER

325

SUS

SUS

137

LiveYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

One-Day Cup

North Marine Road Ground

YOR

YOR

(33 ov.) 160/3

DER

DER

278

UpcomingDerbyshire vs Middlesex

Derbyshire vs Middlesex

One-Day Cup

County Ground

DER

DER

MID

MID

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David

Guest, Brooke

Guest, Brooke