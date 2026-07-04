Squads Gloucestershire vs Surrey T20 T20 Blast 04.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Malan Dawid
batsman
Evans Laurie
batsman
Hammond Miles
batsman
Roy Jason
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Philippe Josh
wicket keeper
Scott Liam
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Taylor Jack
batsman
Pope Ollie
batsman
Bracey James
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Dhariwal Kamran
no information yet
Jordan Chris
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Topley Reece
bowler
Taylor Matt
bowler
Majid Yousef
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Abbott Sean
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Clark Jordan
all rounder
Charlesworth Ben
all rounder
Curran Sam
all rounder
Jansen Duan
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
Miles Craig
bowler
Worrall Daniel
bowler
Phillips Joseph Peter
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder