Squads Gloucestershire vs Surrey T20 T20 Blast 04.07.2026

T20

County Ground

GLO
GLO

191

SUR
SUR

134

Playing

GLO
GLO
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Short D'Arcy

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Scott Liam

all rounder

Pope Ollie

batsman

Bracey James

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Dhariwal Kamran

no information yet

Bench

GLO
GLO
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Clark Jordan

all rounder

Charlesworth Ben

all rounder

Curran Sam

all rounder

Thomas Adam Roger George

no information yet