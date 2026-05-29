Squads Hampshire vs Surrey T20 T20 Blast 29.05.2026

T20

The Rose Bowl

HAM
HAM

178

SUR
SUR

174

Playing

HAM
HAM
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Jacks Will

batsman

Pope Ollie

batsman

Curran Sam

all rounder

Fuller James

all rounder

Curran Tom

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Bench

HAM
HAM
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Thomas Adam Roger George

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder