Squads Hampshire vs Surrey T20 T20 Blast 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vince James
batsman
Roy Jason
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Jacks Will
batsman
Weatherley Joe
batsman
Pope Ollie
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Curran Sam
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Lawrence Dan
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Evans Laurie
batsman
Fuller James
all rounder
Curran Tom
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Currie Scott
bowler
Abbott Sean
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Majid Yousef
bowler
Wood Chris
bowler
Topley Reece
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Lehmann Jake
batsman
Thomas Adam Roger George
no information yet
Neal Andrew
no information yet
Worrall Daniel
bowler
Orr Ali
batsman
Potgieter Delano
all rounder