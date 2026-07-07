Squads Middlesex vs Sussex T20 T20 Blast 10.07.2026

T20

MID
MID
SUS
SUS

Playing

MID
MID
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Alsop Tom

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Boyle Matt

batsman

Clark Tom

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Helm Tom

bowler

Foreman Bertie

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Rossington Adam

wicket keeper

Bench

MID
MID
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet