Squads Middlesex vs Sussex T20 T20 Blast 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Alsop Tom
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Briggs Danny
bowler
Boyle Matt
batsman
Carson Jack
bowler
Caires Joshua Michael De
batsman
Clark Tom
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Falconer Caleb
no information yet
Crocombe Henry T
bowler
Gohar Zafar
bowler
Currie Bradley
bowler
Helm Tom
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Holden Max
batsman
Hughes Daniel
batsman
Hollman Luke
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Leaning Jack
batsman
Rossington Adam
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Match has not started yet