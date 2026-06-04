Squads Somerset vs Glamorgan T20 T20 Blast 04.06.2026

T20

The Cooper Associates County Ground

SOM
SOM

202

GLA
GLA

203

Playing

SOM
SOM
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Banton Tom

batsman

Smale William

wicket keeper

Abell Tom

batsman

Rew Thomas

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Neesham James

all rounder

Shaw Josh

bowler

Ball Jake

bowler

Leonard Ned

all rounder

Bench

SOM
SOM
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Cooke Chris

wicket keeper

Rew James

wicket keeper

Smeed Will

batsman

Horton Alex

wicket keeper