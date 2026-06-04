Squads Somerset vs Glamorgan T20 T20 Blast 04.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Thomas Joshua F
all rounder
Carlson Kiran
batsman
Banton Tom
batsman
Smale William
wicket keeper
Hermann Jordan
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Abell Tom
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
Dickson Sean
batsman
Sams Daniel
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Overton Craig
bowler
Neesham James
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Shaw Josh
bowler
Crane Mason
bowler
Ball Jake
bowler
Leonard Ned
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Lammonby Tom
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Pretorius Migael
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Rew James
wicket keeper
Gorvin Andrew William
all rounder
Smeed Will
batsman
Horton Alex
wicket keeper