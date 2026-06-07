Squads Somerset vs Warwickshire T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Yates Robert
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Malik Zen
no information yet
Hermann Jordan
batsman
Mousley Dan
batsman
Rew James
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Barnard Ed
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Davies Alex
wicket keeper
Goldsworthy Lewis
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Overton Craig
bowler
Woakes Chris
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Ball Jake
bowler
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Lammonby Tom
batsman
Gilchrist Nathan
bowler
Pretorius Migael
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Smeed Will
batsman
Lalit Jani Vaansh
no information yet