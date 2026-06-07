Squads Somerset vs Warwickshire T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

The Cooper Associates County Ground

SOM
SOM

215

WAR
WAR

216

Playing

SOM
SOM
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Thomas Joshua F

all rounder

Malik Zen

no information yet

Rew James

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Rew Thomas

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Davies Alex

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Ball Jake

bowler

Tariq Usman

no information yet

Bench

SOM
SOM
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Smeed Will

batsman

Lalit Jani Vaansh

no information yet