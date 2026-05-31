Squads Yorkshire vs Gloucestershire T20 T20 Blast 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Hammond Miles
batsman
Lyth Adam
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Luxton William
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder
Wharton James Henry
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Taylor Jack
batsman
Revis Matthew L
batsman
Bracey James
wicket keeper
Ashraf Faheem
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Bess Dom
bowler
Dhariwal Kamran
no information yet
Tye Andrew
bowler
Jansen Duan
bowler
Ali Hasan
bowler
De Lange Marchant
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Taylor Matt
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cliff Benjamin Michael
bowler
Ahmed Daz
no information yet
Hill George
all rounder
Miles Craig
bowler
Milnes Matt
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Moriarty Daniel
bowler
Vagadia Yash
all rounder
van Beek Logan
bowler