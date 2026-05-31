Squads Yorkshire vs Gloucestershire T20 T20 Blast 31.05.2026

T20

Headingley

YOR
YOR

104

GLO
GLO

217

Playing

YOR
YOR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Lyth Adam

batsman

Short D'Arcy

all rounder

Charlesworth Ben

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Ashraf Faheem

all rounder

Bess Dom

bowler

Dhariwal Kamran

no information yet

Ali Hasan

bowler

Chohan Jafer

all rounder

Bench

YOR
YOR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Hill George

all rounder

Vagadia Yash

all rounder