Dominic Mark Bess

Dominic Mark Bess

bowler

Full name:Dominic Mark Bess
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches14893245
Innings221433142
Overs417.02746.0240.4125.0
Balls----
Maidens8261170
Runs122382431415951
Wickets362432731
Avg33.9733.9252.430.67
SR69.567.853.4824.19
Eco2.9335.877.6
BB81053
4w2700
5w21410
10w0100

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches14893245
Innings191342619
Not outs520510
Runs3192753317119
Balls Faced7105395419100
Avg22.7824.1415.0913.22
SR44.9251.0275.65119
Fours393693511
Fifties11410
Sixies21243
Highest571075142
Hundreds0100

Dominic Mark Bess Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(14 ov.) 135/5

One-Day Cup

Another Players

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