Squads Yorkshire vs Leicestershire T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

Headingley

YOR
YOR

207

LEI
LEI

166

Playing

YOR
YOR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Ahmed Rehan

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Green Ben

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Ali Hasan

bowler

Davey Josh

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Hull Josh

bowler

Green Alex M

no information yet

Bench

YOR
YOR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Bess Dom

bowler

Holland Ian

all rounder

Hill George

all rounder

Mike Ben

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Vagadia Yash

all rounder