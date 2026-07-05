Squads Yorkshire vs Leicestershire T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lyth Adam
batsman
Patel Rishi
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Luxton William
batsman
Ahmed Rehan
all rounder
Whiteman Sam
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Ali Moeen
all rounder
Turner Ashton
batsman
Revis Matthew L
batsman
Green Ben
all rounder
Ashraf Faheem
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Ali Hasan
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Tye Andrew
bowler
Davey Josh
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Hull Josh
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Green Alex M
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Bench
|First Team
|Second Team
Bess Dom
bowler
Budinger SG
batsman
Cliff Benjamin Michael
bowler
Holland Ian
all rounder
Hill George
all rounder
Mike Ben
all rounder
Milnes Matt
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Vagadia Yash
all rounder
van Beek Logan
bowler
Wharton James Henry
batsman