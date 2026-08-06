Squads Surrey Jaguars vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 06.08.2026

T20i

SUR
SUR
MON
MON

Playing

SUR
SUR
MON
MON
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Dhull Parveen

no information yet

Hinds Terrance

all rounder

Joshi Padam

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Mayers Kyle

all rounder

Lynn Chris

batsman

McMullen Brandon

all rounder

Movva Shreyas

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Raina Prabhasees

no information yet

Siddiqui Junaid

all rounder

Randhawa Charanjit

no information yet

Singh Harmeet

all rounder

Ravi Anoop

no information yet

Singh Virandeep

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Tariq Hamza

wicket keeper

Bench

SUR
SUR
MON
MON

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet