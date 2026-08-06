Squads Surrey Jaguars vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 06.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhagwan Udhaya
bowler
Bajwa Dilpreet Singh
all rounder
Cheema Rizwan
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Dhaliwal Navneet
batsman
Dhull Parveen
no information yet
Gill Mansab
batsman
Erasmus Gerhard
batsman
Hinds Terrance
all rounder
Hundal Yuvraj Singh
bowler
Joshi Padam
no information yet
Khan Zahoor
bowler
Lister Benjamin
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Mayers Kyle
all rounder
Lynn Chris
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Manenti Benjamin
bowler
Movva Shreyas
wicket keeper
Naveen-ul-Haq
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Raina Prabhasees
no information yet
Siddiqui Junaid
all rounder
Randhawa Charanjit
no information yet
Singh Harmeet
all rounder
Ravi Anoop
no information yet
Singh Virandeep
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Saifuddin Mohammad
all rounder
Tariq Hamza
wicket keeper
Sana Kaleem
bowler
van Beek Logan
bowler
Varadharajan Aaditya
all rounder
Match has not started yet