Squads Gulf Giants vs Mi Emirates T20i International League T20 24.11.2026

T20i

GUL
GUL
EMI
EMI

Playing

GUL
GUL
EMI
EMI
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Banton Tom

batsman

Dawson Liam

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Gul Momand Arab

no information yet

Khan Aayan

all rounder

Khan Asif

batsman

Khan Usman

batsman

Moores Tom

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Razzaq Haider

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Tucker Lorcan

wicket keeper

Shafeeq Mohamed

no information yet

Shepherd Romario

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Zuhaib Muhammad

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Bench

GUL
GUL
EMI
EMI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet