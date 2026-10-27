Squads Sharjah Warriors vs Gulf Giants T20i International League T20 22.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Raees
all rounder
Adair Mark
bowler
Ahmed Taskin
bowler
Ahmad Ishtiaq
bowler
Akram Wasim
all rounder
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Aslam Mohommed
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Burl Ryan
all rounder
Bhavsar Meet
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
Clark Jordan
all rounder
D'souza Ethan
batsman
Dawson Liam
all rounder
David Tim
batsman
Dickson Sean
batsman
Karthik Dinesh
wicket keeper
Erasmus Gerhard
batsman
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Khan Aayan
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Khan Asif
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Klaassen Fred
bowler
Ngarava Richard
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Pretorius Dwaine
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Razzaq Haider
all rounder
Rew James
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Salman Khan Abdul
no information yet
Simmonds Ramon Romario
bowler
Seales Jayden
bowler
Tucker Lorcan
wicket keeper
Siddique Junaid
bowler
Vince James
batsman
Singh Harmeet
all rounder
Wood Chris
bowler
Southee Tim
bowler
Zuhaib Muhammad
all rounder
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet