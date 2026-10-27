Squads Sharjah Warriors vs Gulf Giants T20i International League T20 22.11.2026

T20i

SHA
SHA
GUL
GUL

Playing

SHA
SHA
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Dawson Liam

all rounder

David Tim

batsman

Karthik Dinesh

wicket keeper

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Khan Aayan

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Khan Asif

batsman

Moores Tom

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Razzaq Haider

all rounder

Rew James

wicket keeper

Salman Khan Abdul

no information yet

Tucker Lorcan

wicket keeper

Singh Harmeet

all rounder

Zuhaib Muhammad

all rounder

Bench

SHA
SHA
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet