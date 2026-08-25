Squads Zimbabwe vs South Africa T20i T20 Namibia Tri-Series 01.09.2026

T20i

ZIM
ZIM
SA
SA

Playing

ZIM
ZIM
SA
SA
First TeamSecond Team
Bosch Eathan

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Cremer Graeme

all rounder

Curran Ben

batsman

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Evans Brad

all rounder

Madhevere Wesley

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Matigimu Kundai

no information yet

Mokoena Nqobani

no information yet

Myers Dion

batsman

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Nyamhuri Newman Takudzwa

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Tsiga Tafadzwa

wicket keeper

Bench

ZIM
ZIM
SA
SA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet