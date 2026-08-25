Squads Zimbabwe vs South Africa T20i T20 Namibia Tri-Series 01.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bennet Brian
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Burl Ryan
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Cremer Graeme
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Curran Ben
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Evans Brad
all rounder
Fortuin Bjorn
bowler
Kaia Innocent
batsman
Hermann Jordan
batsman
Madhevere Wesley
all rounder
Hermann Rubin
wicket keeper
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
Masakadza Wellington
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Matigimu Kundai
no information yet
Mokoena Nqobani
no information yet
Muzarabani Blessing
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Myers Dion
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Nyamhuri Newman Takudzwa
no information yet
Sipamla Lutho
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Smith Jason
batsman
Tsiga Tafadzwa
wicket keeper
Subrayen Prenelan
all rounder
Match has not started yet