Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Series India vs Sri Lanka 24.12.2026

T20i

Cuttack

IND
IND
SRI
SRI

Playing

IND
IND
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Hooda Deepak

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Patel Axar

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

IND
IND
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet