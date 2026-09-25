Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Series India vs Sri Lanka 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chahal Yuzvendra
bowler
Asalanka Charith
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Bandara Ashen
batsman
Gill Shubman
batsman
de Silva Dhananjaya
all rounder
Hooda Deepak
all rounder
Fernando Avishka
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Hasaranga Wanindu
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Mavi Shivam
bowler
Kumara Lahiru
bowler
Pandya Hardik
all rounder
Madushan Pramod
bowler
Patel Axar
all rounder
Madushanka Dilshan
bowler
Patel Harshal
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Samson Sanju
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Rajitha Kasun
bowler
Sundar Washington
all rounder
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Tripathi Rahul
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Yadav Suryakumar
batsman
Match has not started yet