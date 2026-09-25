Match details India vs Sri Lanka T20i T20 Series India vs Sri Lanka 24.12.2026
Match Info
|Match:
|T20 Series India vs Sri Lanka 2026
|Date:
|Tuesday, December 22, 2026 - Sunday, December 27, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, December 24, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Barabati Stadium, Cuttack, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
India Squad
|Players
|Chahal Yuzvendra, Gaikwad Ruturaj, Gill Shubman, Hooda Deepak, Kishan Ishan, Kumar Mukesh, Mavi Shivam, Pandya Hardik, Patel Axar, Patel Harshal, Samson Sanju, Sharma Jitesh, Singh Arshdeep, Sundar Washington, Tripathi Rahul, Yadav Suryakumar
|Bench
|no information yet
Sri Lanka Squad
Venue Guide
|Stadium
|Barabati Stadium
|City
|Cuttack
|Capacity
|45000
|Ends
|Mahanadi River End
|Hosts to
|Pavilion End
Match has not started yet