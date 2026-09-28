Match details India vs Sri Lanka T20i T20 Series India vs Sri Lanka 27.12.2026

T20i

Pune

IND
IND
SRI
SRI

Match Info

Match:T20 Series India vs Sri Lanka 2026
Date:Tuesday, December 22, 2026 - Sunday, December 27, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 27, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

India Squad

PlayersChahal Yuzvendra, Gaikwad Ruturaj, Gill Shubman, Hooda Deepak, Kishan Ishan, Kumar Mukesh, Mavi Shivam, Pandya Hardik, Patel Axar, Patel Harshal, Samson Sanju, Sharma Jitesh, Singh Arshdeep, Sundar Washington, Tripathi Rahul, Yadav Suryakumar
Benchno information yet

Sri Lanka Squad

PlayersAsalanka Charith, Bandara Ashen, de Silva Dhananjaya, Fernando Avishka, Hasaranga Wanindu, Karunaratne Chamika, Kumara Lahiru, Madushan Pramod, Madushanka Dilshan, Mendis Kusal, Nissanka Pathum, Rajapaksa Bhanuka, Rajitha Kasun, Samarawickreme Sadheera, Shanaka Dasun, Theekshana Morawakage Maheesh, Thushara Nuwan, Wellalage Dunith Nethmika
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumMaharashtra Cricket Association Stadium
CityPune
Capacity55000
EndsPavilion End
Hosts toHill End

Match has not started yet