Squads Kenya vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Subham
no information yet
Bruno Nseke Toube
all rounder
Gondaria Dhiren
batsman
Tchakou Idriss
batsman
Mutua Francis Muia
bowler
Hirani Nitish
all rounder
Langat Peter
bowler
Fortune Bomnyuy Veron
no information yet
Patel Rakep
batsman
Abega Julien
no information yet
Bhudia Sachin
all rounder
Toube Alain Nseke
wicket keeper
Gill Sachin
batsman
Antangana Roger
all rounder
Ngoche Shem
all rounder
Aminou Abdoulaye Nono
wicket keeper
Singh Sukhdeep
all rounder
Mpegna Faustin
bowler
Patel Vishil
bowler
Kinga Honestly
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Karim Irfan
wicket keeper
Alembe Junior
no information yet
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Assengong Sun
all rounder
Oluoch Lucas
bowler
Fru Maxwell
bowler