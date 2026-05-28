Squads Kenya vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026

T20i

KEN
KEN

43

CAM
CAM

42

Playing

KEN
KEN
CAM
CAM
First TeamSecond Team
Patel Subham

no information yet

Hirani Nitish

all rounder

Fortune Bomnyuy Veron

no information yet

Abega Julien

no information yet

Bhudia Sachin

all rounder

Toube Alain Nseke

wicket keeper

Antangana Roger

all rounder

Ngoche Shem

all rounder

Singh Sukhdeep

all rounder

Kinga Honestly

no information yet

Bench

KEN
KEN
CAM
CAM
First TeamSecond Team
Karim Irfan

wicket keeper

Alembe Junior

no information yet

Assengong Sun

all rounder