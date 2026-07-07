Squads MI London vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred, Women 21.07.2026

The hundred

MI
MI
SUN
SUN

Playing

MI
MI
SUN
SUN
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Claridge Ella

wicket keeper

Gardner Jo

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Kapp Marizanne

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Higham Lucy

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Scholfield Paige

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

MI
MI
SUN
SUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet