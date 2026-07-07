Squads MI London vs Sunrisers Leeds The hundred The Hundred, Women 21.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Ellie
bowler
Armitage Hollie
all rounder
Capsey Alice
all rounder
Ballinger Grace
bowler
Farrant Tash
bowler
Claridge Ella
wicket keeper
Franklin Phoebe
batsman
Cross Kate
bowler
Gardner Jo
no information yet
Davidson-Richards Alice
all rounder
Gibb Daisy
no information yet
Fraser Katherine
bowler
Kapp Marizanne
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Lanning Meg
batsman
Higham Lucy
all rounder
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Litchfield Phoebe
batsman
Moore Kalea
bowler
Perrin Davina
all rounder
Odgers Rebecca
batsman
Potts Grace
bowler
Scholfield Paige
all rounder
Smith Linsey
bowler
Slater Rachel
bowler
Sutherland Annabel
all rounder
Smale Sophia
bowler
Turner Sophia
bowler
Wellington Amanda
bowler
Wareham Georgia
bowler
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet