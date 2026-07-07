Squads Sunrisers Leeds vs Southern Brave The hundred The Hundred, Women 25.07.2026

The hundred

SUN
SUN
SOU
SOU

Playing

SUN
SUN
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Claridge Ella

wicket keeper

Carr Amara

wicket keeper

Coleman Tilly

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Devine Sophie

all rounder

Higham Lucy

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Tryon Chloe

all rounder

Bench

SUN
SUN
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet