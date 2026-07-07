Squads Sunrisers Leeds vs Southern Brave The hundred The Hundred, Women 25.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Adams Georgia
batsman
Ballinger Grace
bowler
Bell Lauren
bowler
Claridge Ella
wicket keeper
Bouchier Maia
batsman
Cross Kate
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Davidson-Richards Alice
all rounder
Coleman Tilly
no information yet
Fraser Katherine
bowler
Dattani Naomi
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Devine Sophie
all rounder
Higham Lucy
all rounder
Graham Phoebe
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Groves Josie
bowler
Perrin Davina
all rounder
Kemp Freya
bowler
Potts Grace
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Smith Linsey
bowler
Tryon Chloe
all rounder
Sutherland Annabel
all rounder
Turner Phoebe
bowler
Turner Sophia
bowler
Villiers Mady
bowler
Wareham Georgia
bowler
Wolvaardt Laura
batsman
Match has not started yet