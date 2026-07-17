Match details San Francisco Unicorns vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 17.07.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

231

WAS
WAS

238

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 17, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Hardie Aaron, Khan Hassan, Azam Hammad, Bartlett Xavier, Couch Brody L, Mudassar Ghulam, Rauf Haris
BenchAshwin Ravichandran, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganeshka Saideep, Gomel Aakarshit, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Zia-ul-Haq

Washington Freedom Squad

PlayersOwen Mitchell J, Smith Steve, Gous Andries, Ravindra Rachin, Maxwell Glenn, Chaudhary Nikhil, Pienaar Obus, Holland Ian, Dwarshuis Ben, Mehmood Asif, Netravalkar Saurabh
BenchAhmed Mukhtar, Aponso Amila, Chapman Mark, Edwards Jack, Ferguson Lockie, Jansen Marco, Milantha Lahiru, Mohammed Yasir, Paradkar Abhishek

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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