Nepal Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Nepal

Malla, Gyanendra

Nepal

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Singh Airee, Kamal

Nepal

Tamang, Surya

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Khadka, Paras

Nepal

Gupta, Durgesh

Nepal

Bohara, Deepak

Nepal

Bhandari, Subash

Nepal

Kumal, Arjun

Nepal

Dhami, Hemanta

Nepal

Khanal, Dev

Nepal

KC, Bishal Bikram

Nepal

Ahmad, Basir

Nepal

Vishwakarma, Rahul

Nepal

Rana, Sita

Nepal

Chhetry, Rubina

Nepal

Mahato, Kishore

Nepal

Sharaf, Pawan

Nepal

Dangol, Kushi

Nepal

Rai, Sabnam

Nepal

Shrestha, Kanchan

Nepal

Poddar, Ruby

Nepal

Mahato, Puja

Nepal

Bhandari, Binod

Nepal

Bohara, Abinash

Nepal

Yadav, Bibek Kumar

Nepal

Tripathi, Aakash

Nepal

Bohara, Dipak

Nepal

Bhandari, Tilak

Nepal

Chand, Aakash

Nepal

Rawal, Bipin

Nepal

Sah, Anil

Nepal

Dhakal, Sagar

Nepal

Chaudhary, Mamta

Nepal

Thapa, Roma

Nepal

Bhatta, Dolly

Nepal

Airee, Rajmati

Nepal

Dhakal, Rijan

Nepal

Saud, Arjun

Nepal

Gurung, Krishma

Nepal

Kadayat, Anu

Nepal

Yadav, Alisha Kumari

Nepal

Praveen, Sana

Nepal

Kunwar, Kiran Kumari

Nepal

Pakhrin, Sony

Nepal

BK, Trishna

Nepal

Chaudhary, Rachana

Nepal

Dhami, Sabitri

Nepal

Godar, Kusum

Nepal

KC, Seemana

Nepal

Marasini, Jyotsnika

Nepal

Sharma, Riya

Nepal

Mahara, Sneha

Nepal

Dhami, Rewati

Nepal

Yadav, Santosh

Nepal

Patel, Sahil

Nepal

Yadav, Niraj

Nepal

Bhatta, Naren

Nepal

Biswakarma, Roshan

Nepal

Tiwari, Abhiskeh

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal

Mandal, Dayanand

Nepal

Poudel, Aprajit

Nepal

Sonar, Dhrub

Nepal

Khatri, Yuvraj

Nepal

Sonar, Darsh

Nepal

Ali, Dilsad

Nepal

Dhami, Ashok

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal

Bam, Lokesh

Nepal

Yadav, Nandan

Nepal

Ahamad, Basir

Nepal

Khadka, Josak

Nepal

Alam, Shahab

Nepal

Ansari, Aadil

Nepal

Ahmed, Bashir

Nepal

Luhar, Aashish

Nepal

Chhetri, Vansh

Nepal

Kshetri, Nischal

Nepal

Thapa, Nary

Nepal

Suman Bista

Nepal

Malla, Sher

Nepal

Khadka, Sonu

Nepal

Khan, Rashid

Nepal