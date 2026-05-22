Ella Telford

Ella Telford

all rounder

Full name:Ella Telford
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Ella Telford Schedule & Results

T20 Blast, Women

Another Players

Dunkley, Sophia

Dunkley, Sophia

Kaur, Harmanpreet

Kaur, Harmanpreet

Ecclestone, Sophie

Ecclestone, Sophie

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Jones, Evelyn

Jones, Evelyn

McGrath, Tahlia

McGrath, Tahlia

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Cross, Kate

Cross, Kate

Luus, Sune

Luus, Sune

Tahuhu, Lea

Tahuhu, Lea