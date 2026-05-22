Natalie Brown

Natalie Brown

all rounder

Full name:Natalie Brown
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches15
Innings4
Overs5.0
Balls-
Maidens0
Runs39
Wickets1
Avg39
SR30
Eco7.8
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches15
Innings10
Not outs2
Runs66
Balls Faced73
Avg8.25
SR90.41
Fours3
Fifties0
Sixies2
Highest14
Hundreds0

Natalie Brown Schedule & Results

T20 Blast, Women

Another Players

Dunkley, Sophia

Dunkley, Sophia

Kaur, Harmanpreet

Kaur, Harmanpreet

Ecclestone, Sophie

Ecclestone, Sophie

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Jones, Evelyn

Jones, Evelyn

McGrath, Tahlia

McGrath, Tahlia

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Cross, Kate

Cross, Kate

Luus, Sune

Luus, Sune

Tahuhu, Lea

Tahuhu, Lea