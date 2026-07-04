Afghanistan A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Afghanistan A

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ali, Noor

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Baqi, Abdul

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Zamankhil, Zohaib

Afghanistan

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Rahimi, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Atal, Asghar

Malik, Abdul

Afghanistan

Shah, Numan

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Ahmed, Khalil

Afghanistan

Alam, Ismat

Afghanistan

Farmanullah

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Noor ul

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan