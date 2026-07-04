Follow us
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Ahmad, Qais
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Masood, Nijat
Khan, Zahir
Atal, Sedeq
Dawoodzai, Faridoon
Taniwal, Khalid
Shinwari, Samiullah
Ali, Noor
Malik, Abdul
Rehman, Zia-ur
Momand, Wafadar
Khil, Ikram Ali
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Zazai, Hazratullah
Baqi, Abdul
Kamal, Shahidullah
Shah, Bahir
Hussan, Riaz
Ghazanfar, Allah Mohammad
Ibrahim, Mohammad
Safi, Mohammad Saleem
Zamankhil, Zohaib
Akbari, Zubaid
Sami, Bilal
Noor, Allah
Rahimi, Mohammad Ishaq
Atal, Asghar
Shah, Numan
Tarakhil, Wafiullah
Zadran, Naveed
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Ahmed, Khalil
Alam, Ismat
Farmanullah
Shinozada, Faisal
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Noor ul
Shahzad, Mohammad
Khan, Rahmanullah Zarma