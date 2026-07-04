Follow us
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Tahir, Tayyab
Mir, Usama
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Smith, Odean
Jamaica
Billings, Sam
England
Zaman, Fakhar
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Irshad, Salman
Omarzai, Azmatullah
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Walsh Jr, Hayden
USA
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
James, Kofi
Gore, Karima
Springer, Shamar
Barbados
Primus, Roshon
Trinidad and Tobago
Wickham, Kevin
Greaves, Justin
Bishop, Teddy
Jangoo, Amir
Green, Chris
Australia
King, Brandon
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Andrew, Jewel
Ghazanfar, Allah Mohammad
Gous, Andries
South Africa
Allen, Fabian
Seales, Jayden
James, Joshua
Khan, Hassan
Pittman, Kelvin
Jacobs, Bevon
New Zealand