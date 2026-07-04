Antigua And Barbuda Falcons Cricket Team Players

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Antigua And Barbuda Falcons

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Smith, Odean

Jamaica

Billings, Sam

England

Zaman, Fakhar

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Irshad, Salman

Pakistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Walsh Jr, Hayden

USA

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

James, Kofi

Gore, Karima

USA

Springer, Shamar

Barbados

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Wickham, Kevin

Greaves, Justin

Barbados

Bishop, Teddy

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Green, Chris

Australia

King, Brandon

Jamaica

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Gous, Andries

South Africa

Allen, Fabian

Jamaica

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Khan, Hassan

Pakistan

Pittman, Kelvin

Jacobs, Bevon

New Zealand